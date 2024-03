Ángela Torres, cada vez más cerquita de Rusherking, visitó a Mirtha Legrand en su programa. En un ida y vuelta con la conductora, sorprendió al contar cómo era su vínculo con su mamá, Gloria Carrá, durante su adolescencia. Sincera, admitió que tenía un carácter muy fuerte y “pegaba portazos” cuando discutía con la cantante.

“De chica era rebelde, tenía mi carácter y pegaba portazos. Una vez, pegué un portazo y se cansó. Le pidió a Luciano (Cáceres) que me sacara la puerta. Vino Luciano, agarró la puerta y la sacó. Que me saquen la puerta de mi cuarto era lo peor que me podía pasar porque vivía encerrada”, contó Ángela, entre risas.

Acto seguido, además de remarcar que sacarle la puerta había sido el castigo más fuerte de su madre, reveló que cuando se peleaba con ella se iba a la casa de sus amigas. “Me escapaba. Me iba a la casa de mis amigas y así me pasaba fines de semana en lo de Cathy (Fulop)”, contó, mirando a la actriz, que también estaba invitada a la mesa. “Gloria me odiaba”, dijo Catherine. “No. Te agradecía porque le sacabas de encima a mí”, cerró la joven, divertida.

Ángela Torres y Gloria Carrá

¿CÓMO SE LLEVAN HOY ÁNGELA TORRES Y GLORIA CARRÁ?

Antes de cerrar, Ángela aclaró que actualmente tiene una relación más sana con Gloria.

“Hoy, estamos en un buen momento de la relación con mi mamá”, sentenció la actriz, contenta.