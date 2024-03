Para muchos “analistas” de Gran Hermano, Furia es la jugadora definitiva, la participante que está destinada a ganar esta edición 2023 y la razón por la que la producción se ha transformado en la mayor transgresora de reglas, y ella contó cómo hace para sacarse a sus compañeros de encima.

“¿Cómo hago?”, le contó a Florencia. “Yo me hago la enojada dos horas y después vengo y me cago de risa. Vos me decís ‘¿Qué te pasa pelotu… si media hora me estuviste tratando mal?’”, explicó en el patio de la casa, a la vista de todos.

“También es medio jugar con la psicología del jugador, pero no todos hacen eso ni todos tienen las ganas. Hay gente que es normal y que no le gusta ir de ese lado”, contó la participante, que contó que todo lo aprendió en el encierro.

FURIA EXPLICÓ CÓMO HACE PARA SACARSE DE ENCIMA A SUS COMPETIDORES DE GRAN HERMANO

“Yo me di cuenta de que puedo desestabilizar gente y lo aprendí ahora, o sea yo hablaba muy poco con Licha, y desde que le dejé de dar esa especie de fandom que se hacía afuera de que estábamos juntos, yo me empecé a separar de él y él se empezó a apagar un montón”, señaló.

“También entró la novia y le removió muchas cosas. Pero yo me di cuenta de a la gente con la que estoy la re motivo y si me voy de ese lado, los hago morir. Entonces, si tengo que sacar jugadores, me voy alejando”, agregó.

“No lo hago de maldad, lo hago porque tengo un poder, es algo que me dio la vida”, dijo, y Florencia concordó; “Se nota mucho, bol..”, le dijo. “Y si, soy energía. Yo sé que soy energía. Ahora, no voy a dejar que me falten el respeto ni que me maltraten o que me forr… como estaban haciendo unas semanas atrás”, cerró la participante.

