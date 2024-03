Max Verstappen nuevamente obtuvo la Pole Position en la clasificación del GP de Australia a pesar de la insinuación de la Scuderia Ferrari en las prácticas libres del día viernes y de este sábado por la mañana.

El neerlandés logró su pole N°35 ante más de 130.000 personas en las tribunas del circuito y de esa manera superó al español Carlos Sainz, que se ubicó en 2da posición y volvió a subirse a su Ferrari tras su ausencia en el GP de Arabia por una operación de urgencia en el apéndice. El tercer mejor registro lo obtuvo el mexicano Sergio Perez, pero posteriormente recibió un recargo de 3 lugares y partirá desde la 6ta colocación. Lando Norris (McLaren) heredó el 3er cajón de salida.

❌ ¡PENALIZACIÓN PARA CHECO! 🏎️ El mexicano recibió un castigo de tres puestos en la clasificación por impedir a Nico Hulkenberg durante la Q1 y largará desde el sexto lugar en el #AusGP de #Formula1 3️⃣ Lando Norris ocupará el tercer cajón de largada en la carrera pic.twitter.com/68QbETi8ld — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2024

¡EL HOLANDÉS VOLADOR LO HIZO DE NUEVO! Verstappen tuvo un último intento en el final de la Q3 y lo capitalizó para quedarse con la pole del #AusGP. 📺 Toda la #Formula1 en #StarPlusLA pic.twitter.com/g2onHaFXaM — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2024

“Un poco inesperado hoy, pero muy feliz, ambas vueltas fueron muy buenas (..) Ha sido un fin de semana un poco complicado hasta ahora, Ferrari parece muy rápido en las tandas largas, así que este domingo será emocionante”, afirmó el neerlandés, que si logra el triunfo una vez más igualará su récord de victorias consecutivas. Recordemos que en 2023, Verstappen ganó 10 carreras seguidas, superando la anterior marca establecida por el alemán tetracampeón, Sebastian Vettel, con 9 en 2013.

“FUE SORPRENDENTE PARA MI CONSEGUIR ESTA POLE”. Max Verstappen, poleman del #AusGP, habló tras la clasificación y manifestó los puntos claves para la carrera. 📺 Toda la #Formula1 en #StarPlusLA pic.twitter.com/0vlUDyOOXs — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2024

La gran sorpresa sin duda fue la gran performance de Carlos Sainz tras su regreso: “Fueron muchos días en cama esperando a ver si podía competir. Si me hubieran dicho hace unos días que iba a luchar por la pole, no me lo hubiera creído”, afirmó el español en diálogo con los medios de comunicación. Además, agrego que: “No me siento al 100%, es imposible tras pasar tantos días en cama”

“ESTOY MUY CONTENTO, LA PISTA NO ESTABA FÁCIL”. Carlos Sainz, que finalizó en segundo lugar tras la qualy, dio sus sensaciones de cara a la carrera del #AusGP. 📺 Toda la #Formula1 en #StarPlusLA pic.twitter.com/sPJWQlBvvK — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2024

