La pregunta que se hacen todos los hinchas de River al término del fin de semana: ¿cómo quedó el césped del Monumental tras los recitales de María Becerra?

El Estadio Antonio Vespucio Liberti tuvo descanso del Millonario producto de la Fecha FIFA -y que el amistoso del equipo de Demichelis ante Independiente Rivadavia haya sido Mendoza-, pero fue escenario de un nuevo multitudinario recital.

“La Nena de Argentina” se presentó en River con dos shows este viernes y sábado. Los cancheros del club no perdieron el tiempo y hoy domingo comenzaron con los trabajos en el campo de juego después de que removiesen las estructuras.

#River Asi está el campo de juego del Estadio Monumental tras los recitales. Good pic.twitter.com/bqghL7CAI5 — SARITA (@sariskleit) March 24, 2024

Los trabajadores de River harán un resembrado para que el césped vuelva a estar en óptimas condiciones de cara al próximo encuentro con Rosario Central (domingo 7 de abril) y, lógicamente, el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la previa al segundo recital de María Becerra se comenzó a ver humo en las cercanías a una de las tribunas; sin embargo, horas después se conoció que el incendio era en uno de los containers aledaños de la productora que contenía fuegos artificiales.

“Todo sold out”. Las entradas salieron a la venta en octubre del 2023 y rápidamente se agotaron. Con 85 personas diarias, Maria Becerra estima que llevó 170 mil personas a River.

El mensaje de Maria Becerra en su Instagram: “Hicimos dos malditos estadios River Plate por el amor de Dios. Cuanto amor, cuanto cariño. No caigo, gracias. A los que lo vieron desde sus casas, que estuvieron presentes, a mí equipo, a cada persona que hizo esto posible, a mí familia. No tengo palabras. Gracias para siempre. Por acampar, hacer filas, esperar. No me olvido de estas dos noches nunca más en mi vida”.