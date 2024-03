Ingrid Grudke habló a corazón abierto sobre su noviazgo con Martín Colantonio, con quien está de novia hace seis años. La pareja, que convive entre Buenos Aires y Posadas, avanza a paso firme. Sin embargo, ella eligió no casarse ni tener hijos. Sin embargo, estaría dispuesta a que él sea padre con otras mujeres.

La modelo explicó que Martín le dijo que una pareja de amigas le preguntó si quería ser donante y él dijo que sí. ¿Cómo reaccionó ella? Estuvo totalmente de acuerdo. “Él me había contado que una pareja de amigas le preguntó si quería ser donante, porque él no tenía hijos y era soltero. Y Martín dijo que sí. Pasó el tiempo y después ya juntos, entre chiste y chiste, me preguntó ‘¿Cuándo vamos a tener al polaquito?’”, rememoró Ingrid.

“Le dije ‘ya sabés que ganas no tengo, pero si querés pedile a tus amigas’”.

Acto seguido, ella admitió que le dejó bien en claro que no quiere ser mamá y le sugirió otra posibilidad. “Le dije ‘ya sabés que ganas no tengo, pero si querés pedile a tus amigas’. Nos empezamos a reír y fue genial. Porque los dos pensamos que también hay que elegirse para ser padre. ¿Por qué voy a impedírselo?”, concluyó Ingrid en diálogo con Caras, sin aclarar si, finalmente, su novio será el donante que buscan sus amigas.

¿QUÉ LA ENAMORÓ A INGRID DE MARTÍN?

Ingrid contó por qué se enamoró del empresario.

“Encontré a un hombre que tiene empatía con mi forma de pensar, lo que me hace amarlo más. El nuestro es un amor libre, sin ser posesivos. Lo que no significa una relación abierta”, explicó, enamorada.