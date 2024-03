Vinicius Júnior será uno de los grandes protagonistas del próximo amistoso de Brasil.

Los pentacampeones del mundo enfrentan a España en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en uno de los duelos más atractivos de la Fecha FIFA de marzo.

Previo al compromiso, el atacante de Real Madrid habló en conferencia de prensa tras ser consultado por los constantes ataques racistas que recibe y conmovió a todos con un desgarrador llanto.

“Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo… Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo… No solo en España, también en el mundo… A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, inició Vini.

https://www.nexofin.com/archivos/2024/03/aj-9wmwzubab9q4.mp4

Además, el brasilero consideró que “entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural… Sales muy joven de brasil sin haber aprendido tantas cosas… Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

“La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada.”, completó.

Finalmente, Vinicius Júnior sostuvo que “jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima.“

“Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal”, concluyó Vini.