La última semana, Wanda Nara presentó su nuevo tema producido por Maxi el Brother, Money, Mauro Icardi se vino desde Turquía para acompañarla y sorprendió su buena onda con L-Gante.

Así es, el cantante de cumbia 420 con quien se lo relacionó amorosamente con la empresaria en su momento de crisis con el futbolista, estuvo en el evento y dieron que hablar.

Según informó Pochi de Gossipeame, el deportista tuvo un gesto con el músico: “Sorprendida con la buena onda, me cuentan que fue Mauro el que lo invitó a cenar”.

Mauro Icardi y L-Gante (Foto: captura de Instagram de Pochi de Gossipeame).

“Y después siguieron todos juntos la noche. Lo que vi en el evento de lanzamiento es que Mauro la acompañaba, era su momento”, agregó la panelista de Empezar el Día.

WANDA NARA DEJÓ EN CLARO QUÉ PASÓ CON L-GANTE

Wanda Nara dejó en claro en una nota con Intrusos qué pasó con L-Gante: “Es muy amigo mío, cuando trabajo con la gente me encariño. Ahora estamos en un momento que estamos alejados y enojados”.

“Lo de L-Gante no lo inventamos nosotros, lo dijo él en su momento”, le retrucó Pampito y la artista confesó: “Claro, por eso me enojé, porque no fue así”.