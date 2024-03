A dos meses de separarse de Luciano Castro, Flor Vigna sorprendió al contar que Sabrina Rojas había influido en la ruptura con sus comportamientos.

“¿Influyeron los problemas que Luciano tenía con Sabrina Rojas en la decisión de separarse?”, le preguntó el notero de Socios del Espectáculo.

Con seguridad, Vigna respondió: “Y sí, tuvo un montón que ver. Creo que había una intención muy grande en que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y al final terminó influenciando”.

Como era de esperar, a la exesposa y madre de los hijos menores de Castro no le cayeron bien las declaraciones de Vigna y reaccionó en redes.

“Respiro profundo…”, escribió Sabrina en una historia que subió a Instagram, al tanto de los dichos de Flor.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE FLOR VIGNA EN PLENO ENFRENTAMIENTO CON SABRINA ROJAS

En ese belicoso contexto, el notero de LAM habló con Flor Vigna de sus picantes declaraciones, que hicieron enojar a Sabrina Rojas, y la cantante dejó en clara la drástica decisión que tomó al respecto.

“Con todo lo que pasó con Sabri, con Luciano. ¿Ella te escribió? ¿Hablaste?”, le preguntó el cronista de Ángel de Brito.

Seria, Vigna le respondió: “Prefiero no hablar de ese tema. Le deseo lo mejor. Ahora voy a poner toda mi energía en todo lo nuevo”.

“Yo me acuerdo que una vez hablé con ella y me dijo…”, insistió el notero. Flor lo miró fijo a los ojos y le repitió: “Amo, porque te dije que no quiero hablar del tema y me seguís hablando del tema”.