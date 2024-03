Pese a estar afrontando uno de los mejores años de su carrera, Lautaro Martínez no extá exento de las críticas. Y en los últimos días recibió comentarios negativos nada menos que de un ex colega. “En Europa necesitamos otra mentalidad. Esperaba algo más de Lautaro, en el Mundial tampoco le fue bien. Me hace pensar que en ciertas etapas no logra destacar, pero tiene calidad para hacerlo”, comentó Alessandro Costacurta en diálogo con el medio inglés, Sky Sports.

El delantero de la Albiceleste habló con TyC Sports, en donde se refirió a su momento tanto en la Selección como en Inter de Milan, donde es el capitán, y también respondió públicamente a los dichos de la ex gloria del Milan de Italia, quien lo criticó tras la eliminación en la Champions League.

“A veces uno se controla al hablar porque esos comentarios hacen mal, más allá de que son opiniones, porque tienen que ser opiniones justas. En definitiva, creo que él había dicho que yo en partidos importantes no estaba y eso no es verdad porque hice un gol en la semifinal de Champions contra el Milan, que fue uno de los partidos más importantes de la historia de los dos clubes”, comenzó en su respuesta, refiriéndose al duelo de la temporada pasada.

Y agregó al respecto: “Más allá del gol y del partido que Inter hizo, lo invito a verlo, no solo a ese gol. Si uno hace un análisis global del Inter no está mal, si lo hace con nombre y apellido molesta, porque no es verdad. Yo dejo que hablen los demás y hacer mi trabajo. Después si haces 3 goles sos el mejor. Trabajé mucho en mis años de carrera y funcionó, y voy a seguir de la misma manera. Escuché una declaración de Cavani y eso es lo que también quiero decir”.