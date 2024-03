A principios de febrero Florencia Vigna había confirmado la separación de Luciano Castro, y Sabrina Rojas volvió a aparecer en el centro del escándalo como responsable del final del noviazgo de dos años y medio.

“No por ella ni por nada. Pero viví cosas difíciles. Me pasaron cosas que no me gustaron. Me las hicieron a propósito”, se quejó la autora del tema Puedo solita de la madre de Fausto y Esperanza Castro.

Entonces, enfatizó en su nota con Intrusos: “¿Voy a ser víctima de eso? No Voy a cortar ese capítulo y ahora voy a hablar de lo que sí me interesa”.

Otros tiempos: Sabrina Rojas y Flor Vigna (Foto: captura América)

Las declaraciones de Flor Vigna se dieron luego de que le preguntaron qué grado de incidencia tuvo Sabrina Rojas en su rupura con Luciano Castro, a lo que ella intentó desligarse sin éxito: “Prefiero no hablar de eso”.

LA DEMOLEDORA REACCIÓN DE SABRINA ROJAS CONTRA FLORENCIA VIGNA

Atenta a las repercusiones que tuvieron en las redes las declaraciones de Flor Vigna a Intrusos, desde Stories Sabrina Rojas fue contundente.

“Cuando una mujer se pelea con una, con dos, con tres con cuatro… Siempre mujeres habla mucho de ella. ¿No?”, arrancó la actriz en implícita alusión a los cruces de Vigna con Laurita Fernández, Flor Jazmín Peña, Noelia Marzol o Micaela Viciconte.

Sabrina Rojas contra Flor Vigna en Stories.

“Me quedo tranquila porque todo está a la vista. O casi todo”, cerró Sabrina Rojas lapidaria contra Flor Vigna.