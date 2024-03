La sanción a la que se enfrenta Isabel de Negri (64), ex Gran Hermano 2023, por haber dado positivo a un control de alcoholemia en Bahía Blanca podría costarle una fortuna en dinero, además de mucho tiempo.

“Ella va a tener una multa tabulada, que es la multa por alcohólico en positiva, ronda de los 771.000 pesos”, aseguró el periodista bahiense Emanuel Olaya.

Eso, sumado a los 20.000 pesos por el acarreo desde el macrocentro hasta el galpón municipal, según explicaron en Entrometidos en la Tarde.

Para ajustarse a derecho, Isabel de Negri mostró en las redes sociales que ya recuperó su vehículo y pagó la multa correspondiente, luego de aceptar someterse al test de alcoholemia sin chistar en la madrugada del domingo.

QUÉ PENA LE ESPERA A ISABEL DE GRAN HERMANO 2023

Aunque la peor parte sería cuando enfrente al juez de faltas, según detallaron en Entrometidos en la tarde: “Le podrían sacar licencia, suspender la licencia por muchos meses. Entre seis meses y hasta quizás un año y medio”.

El lado positivo es que la ex Gran Hermano 2023 no tendría antecedentes, por lo cual el juez podría optar por una sanción no tan drástica.

De todas formas, trascendió que la enóloga circulaba a bordo de su camioneta 4×4 con 1.68 gr/l de alcohol en sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero.

Por último, teniendo en cuenta que se calcula que 0,5 gr/l representan alrededor de 2 copas y media de vino, Isabel de Negri tampoco habría consumido solo una copa de vino y otra de champán como asegura.