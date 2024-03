En las últimas horas, la ciudad de Rosario volvió a ser tendencia por un nuevo hecho de violencia, en este caso contra Ángel Di María: el futbolista de la Selección Argentina -y toda su familia- recibieron fuertes amenazas en su domicilio.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, decía el papelito que un auto gris Renault Megane tiró en el ingreso del barrio privado de Funes, donde Di María tiene un recinto.

Esto se dio después de que el Fideo haya abierto la posibilidad de regresar a Rosario Central en el corto plazo para jugar la Copa Libertadores, y desató un escándalo a nivel nacional.

Fuente: Nexofin