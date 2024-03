Shakira, la exitosa cantante colombiana, mantuvo un mano a mano íntimo con Dominique Metzger. La artista contó la verdad sobre su escandalosa separación de Gerard Piqué.

La entrevista exclusiva se vio este lunes 25 de marzo en Telenoche por la pantalla de eltrece.

Además, Shakira dio detalles de cómo surgió la idea de “Las mujeres ya no lloran”, su exitoso tema de 2023. “Creo que he pasado un proceso alquímico, de transformar el dolor, la rabia y la frustración en creatividad, en productividad, en fuerza, en resiliencia. Pero no lo he hecho sola, lo hice también con todas esas mujeres con las que me he encontrado a diario”, dijo.

Dominique Metzger con Shakira durante la entrevista exclusiva en Miami (foto: Prensa eltrece).

QUÉ DIJO SHAKIRA SOBRE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE GERARD PIQUÉ

La colombiana reveló que las 16 canciones que componen el nuevo disco son un reflejo de lo que atravesó en los últimos años, en los que su separación de Gerard Piqué copó las primeras planas de las publicaciones y sitios de espectáculos.

“Mientras aullaba como una loba herida, también mi público me hablaba, me decía cosas. A partir de ahí fui sanando”, reflexionó. “Fue difícil empezar este álbum. Fue difícil porque estaba rota”, agregó.

“Meterme en el estudio, a trabajar en ‘Monotonía’, que recuerdo fue la primera canción que salió, cuando sentía que tenía un hueco en la mitad del pecho. Y, por eso, esa es la imagen del vídeo: se me ve caminando por la calle con un agujero”, reveló sobre el significado de esta canción.

