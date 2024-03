Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano 2023, hizo un polémico comentario gordofóbico sobre Ariel Ansaldo tras su ingreso a la casa.

“¿Cómo le hacen esto a Alfa que es una estrella? Traigan comida para Ariel. Traigan comida para ese chabón que se va a comer todo”, dijo sin filtros la participante.

“No, no, no, se va a comer todo”, comentó indignada y a Mauro Dalessio, con quien tiene un romance, le dijo: “Si vos comés, imaginate lo que come ese muchacho”.

EL ENOJO DE ALFA TRAS EL INGRESO DE ARIEL A LA CASA DE GRAN HERMANO

Alfa ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 el último lunes y el martes por la noche quedó sorprendido con la entrada de Ariel Ansaldo al reality.

Súper enojado, comentó: “Preparo la valija y me voy a mi casa con mis amigoas. No estoy jodiendo, no tengo ganas de estar con este tipo ni dos minutos”.