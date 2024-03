Yuyito González dio que hablar en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) por hacerle una ácida broma a Juan Reverdito, con Alfa, su enemigo.

“Después voy a agendar tu número para cuando necesite que me lleves y me traigas a algún lugar, qué mas quiero que alguien de confianza”, dijo la conductora al chofer.

“Dale, y cuando tenga fecha de casamiento se las paso”, dijo el ex Gran Hermano y fue entonces cuando Yuyito lanzó: “Tu padrino de boda va a ser Alfa me dijeron”.

EL ENOJO DE ALFA TRAS EL INGRESO DE ARIEL A LA CASA DE GRAN HERMANO

Alfa ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 el último lunes y el martes por la noche quedó sorprendido con la entrada de Ariel Ansaldo al reality.

Súper enojado, comentó: “Preparo la valija y me voy a mi casa con mis amigoas. No estoy jodiendo, no tengo ganas de estar con este tipo ni dos minutos”.