Cuando el tío de María Becerra contó que no iría al recital de su sobrina en River, se volvió viral. Especialmente, porque el notero jamás pensó que esta persona que estaba entrevistando en una feria popular en la localidad de Los Hornos era familiar de “la nena de Argentina”.

Luego de que María lo chicaneara en Instagram, finalmente, el tío fue al recital. Y la pasó bárbaro, ya que bailó y cantó todos los temas de la talentosa artista. En este contexto, el tío contó cómo se trasladaron desde La Plata y Quilmes hasta El Monumental para ver a la joven, que brilló ante su público.

“Fui al recital en un micro. Si no, me mataba María. Me gritaban ‘el tío vino’. Sí, vine, pero no hago cola… Yo no me saco fotos más que para el documento y aparezco por tele… Me gastaban, me pedían foto, me quería morir”, reveló, entre risas, en diálogo con Telenoche.

Y dejó bien en claro que es fanático de su sobrina. “Ella sabe como soy yo, que la sigo a muerte. Compro revistas, le hago fotocopias y la hago firmar por ella para darle a los chiquitos. No hago negocio, lo aclaro. Y quedan contentos”, expresó, con ternura.

EL TÍO DE MARÍA CONTÓ CÓMO SE TRASLADÓ CON SU FAMILIA A EL MONUMENTAL

El hombre detalló cómo se trasladaron desde La Plata y Quilmes hasta El Monumental para ver a María.

Todos juntos alquilaron un micro. “Parecíamos tortugas, cuatro cuadras y nos paraban, nos desviaban. Estuvimos un montón de horas, mirá que no le voy a hacer el aguante, somos como 60, 70, todos juntos. No voy a abrir más la boca Mari, porque no me gusta salir en tele”, cerró, sincero. ¡Cumplió!