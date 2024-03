La eliminación de Rosina Beltrán de Gran Hermano 2023 impactó de lleno en la casa y en la joven uruguaya, quien no pensó que sería la próxima jugadora en quedar afuera del reality.

Dando sus primeras notas en TV, Rosina fue a A la Barbarossa y se enteró en vivo de los celos que Juliana “Furia” Scaglione sintió por una situación entre ella y Mauro Dalessio, uno de los nuevos participantes de GH con los que Furia está viviendo un apasionado romance.

Sorprendida, la participante oriunda de Uruguay aseguró que no le interesó Mauro como hombre y que tenía en mente fulminarlo si seguía en carrera en Gran Hermano.

ROSINA REVELÓ QUE TENÍA PENSADO FULMINAR A MAURO DALESSIO DE GRAN HERMANO 2023

Georgina Barbarossa: -¿Fue un shock salir?

Rosina Beltrán: -Salir fue un shock muy grande. Todavía estoy cayendo.

Georgina: –¿Cómo analizás tu paso por la casa?

Rosina: -Mi paso por la casa fue una experiencia hermosa. Me divertí muchísimo y jugué a mi manera, que fue siendo fiel a mí misma y siendo yo. Pero la realidad es que no me esperaba salir el domingo.

Georgina: -El fandom de Furia fue muy fuerte…

Rosina: -Sí. Yo quedé desconcertada.

Noelia Antonelli: -¿Sentís que Furia te tuvo un poquito de celos por tu vínculo con Mauro? Una noche ustedes se quedaron como hasta las ocho de la mañana y Furia se lo facturó. Le dijo: “Ah, estuviste con Rosina”.

Rosina: -¿Le dijo eso? Me estoy enterando acá, con ustedes. ¡No lo puedo creer!

Noelia: -¿En ningún momento te dio a entender que estaba un poquito celosa de vos?

Rosina: -La verdad es que no. Yo siempre estoy en mi mundo y no me doy cuenta. Con Mauro hablaba poco y nada. De los chicos nuevos era con el que menos relación tenía. Es más, si me quedaba, pensaba hacerle la fulminante.