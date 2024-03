Tal como se preveía, Alfa dejó la casa de Gran Hermano 2023 y lo hizo incluso antes de que comenzara la gala de nominaciones por decisión propia, y tras haber protagonizado varios hechos que dejaron su reputación por el piso; y Catalina lo fulminó frente a Del Moro.

No solo se dirigió en términos muy fuertes a Catalina para romper su alianza con Furia, sino que llegó a cachetear a Manzana, alcanzando niveles que Juliana solo puede soñar. De esta manera los participantes fueron convocados por Del Moro para contarles esta novedad.

Alfa se fue de Gran Hermano y así reaccionó Catalina (Foto: captura Telefe)

“Alfa ya no está. Alfa se fue”, comenzó Del Moro, parafraseando la canción de Nek. “Pero tranquilos porque ustedes llevan un conflicto del afuera entre ustedes adentro de la casa”, agregó, en referencia a la pica entre Walter y Ariel, que llegó este martes al certamen.

EL DESCARGO DE CATALINA TRAS LA PARTIDA DE ALFA DE LA CASA DE GRAN HERMANO 2023

La más afectada fue Catalina, que se animó a hacer un descargo, pero Del Moro la frenó: “No sé quién empezó. Pero tranqui porque Alfa ya no está. Ya está fuera de juego, fuera de competencia. Ha sido eliminado. En realidad, se ha ido antes de que venga la eliminación, la expulsión. Ya está”, explico.

“¿Te puedo decir algo, Santi?”, insistió Cata. “La verdad que no era mi idea esto, sinceramente, pero la pasé muy mal. Muy, muy, muy mal. Creo que mis compañeros se dieron cuenta sin decir absolutamente ninguna palabra”, señaló la médica pediatra.

Catalina Gorostidi y Alfa en Gran Hermano.

“Verdaderamente fui tres o cuatro veces al confesionario por día porque verdaderamente no la pasé bien. Me pareció muy mal educado. Yo sé que tengo modales que no están buenos, lo admití siempre, pero fue muy mal educado. Me dijo cosas muy feas a mí y a mis compañeros también. Y la verdad que convivir con una persona así es muy difícil”, agregó la participante.

