En diciembre de 2023, cuando se abrieron las puertas de Gran Hermano y Rosina Beltrán se encontró sorpresivamente con Joel Ojeda en el reality. La uruguaya le pidió al azafato no contar en la casa que se conocían. Sin embargo, Joel rompió el pacto.

Ojeda habló con Emmanuel Vich y Florencia Regidor del vínculo que tuvo con Rosina cuando Beltrán aún estaba en la casa. Una vez Rosi eliminada, Joel se lo contó a Virginia Demo y a Federico “Manzana” Farías en el sauna.

En una chala a solas con Emma, Joel traicionó a Rosina no solo al contar que se conocían de antes, sino al dar detalles de su encuentro íntimo.

“Imaginate cómo es Rosi que yo, el primer día que la vi estuve con ella. Estuve el primer día. Y tipo, fue muy fuego, boludo”, le dijo Ojeda a Vich, cuando era su confidente.

Pocos días antes de que la uruguaya abandonara la casa por decisión del público, Joel tuvo una profunda charla con Florencia sobre Rosina y continuó dando datos del affaire que no prosperó en el reality.

“¿Ustedes se conocían desde antes?”, le preguntó Flor a Joel. Intuyendo que su compañera tenía dicha información porque ingresó a la casa con el reality avanzado, el azafato asintió.

“Teníamos un pacto (con Rosina), pero como venís de afuera te voy a contestar que sí... Ella lo ve como un tema, no sé si tabú, pero también es mi vida y yo de mi vida cuento lo que quiero”, dijo el participante.

GRAN HERMANO 2023: JOEL LES CONTÓ A VIRGINIA Y A MANZANA QUE CONOCÍA A ROSINA

Una vez eliminada Rosina Beltrán, Joel Ojeda les contó a Virginia Demo y a Federico “Manzana” Farías que conocía a la uruguaya desde antes de ingresar a la casa y Virginia opinó contundente.

“Por ahí afuera cambia todo con Ro”, le dijo ella. Y él contestó: “Igual, después de lo que pasó acá no tengo expectativas y no sé si quiero. Porque ya está. Si no se dio conviviendo 24/7 por qué se va a dar afuera”.

“Porque capaz es verdad que ella es muy reservada y sinceramente acá no quería nada… Ella se frenaba mucho, incluso con Luchi”, le contestó Virginia.

Y Joel respondió, tajante: “Además, ese tema. Las cosas claras. Por acá o por acá. Yo no necesito eso. No necesito confusión”.