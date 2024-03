El Inter Miami llegó con el tiempo justo al final del mercado de pases, donde solo les quedaba reforzar un puesto clave en la defensa para el resto de la temporada: el lateral derecho.

Nuevamente, el equipo estadounidense decidió navegar por el fútbol argentino con el objetivo de conseguir un jugador de un precio considerablemente bajo pero que cumpla con los requisitos necesarios para la MLS. El elegido fue nada más y nada menos que Marcelo Weigandt, quien finalmente fue presentado el día de hoy por el conjunto estadounidense.

El lateral llega tras un paso con gusto a poco en Boca, donde quedó relegado por detrás de Luís Advíncula, figura del Xeneize, y Lucas Blondel, quien llegó en el mercado anterior y dejó destellos de calidad en sus últimos partidos.

Bienvenido, Chelo!✍️ 🇦🇷

We have signed defender Marcelo Weigandt on loan from Argentine side Club Atlético Boca Juniors through the 2024 MLS season.

🔗Details: https://t.co/bYhphJP32x pic.twitter.com/EZOuYvMdn6

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 28, 2024