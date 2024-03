Luego de que varios exparticipantes de Gran Hermano 2022 sorprendieran a los nuevos jugadores al ingresar al reality de Telefe, se conoció que el campeón de la última edición, Marcos Ginocchio, podría ser otra de las sorpresas en la casa.

Así lo deslizaron en Laubfal.com, el portal de la panelista del programa, Laura Ubfal, donde dejaron en claro que aún “no hay fecha prevista, porque había corrido el rumor de que Marquitos iba a entrar para celebrar los tres meses del juego o los 100 días”.

Asimismo, revelaron que “este martes se llevará a cabo una reunión entre el joven y sus representantes de Multitalent para tratar el tema”: “Falta mucho para que esta nueva edición de Gran Hermano llegue a su fin y la idea de la producción es que Marcos pueda participar del juego como una visita ansiada por quienes participan y también por los millones que eligieron que fuera el ganador de la versión anterior y siguen siendo parte de su Fandom”, detalló el sitio.

Y cerró: “Pero la respuesta depende de él. Telefe lo quiere y Multitalent lo apoya sea cual fuere su decisión. Mientras tanto, él sigue queriendo terminar su carrera de abogacía en Salta, viaja todo lo que puede y hace campañas y presencias. Y también participó de algunos castings, pero por ahora tiene que esperar definiciones”.

LA REACCIÓN DE CHINA SUÁREZ TRAS SER VINCULADA CON MARCOS GINOCCHIO DESPUÉS DE SUMARSE A SU VIVO DE INSTAGRAM

Luego de que tiempo atrás se rumoreara con la posibilidad de un romance entre ellos, Eugenia “la China” Suárez despejó todas las dudas (en febrero pasado) sobre su vínculo con Marcos Ginocchio después de invitarlo a su vivo de Instagram.

“Chicas, dejen de decir ‘no es por ahí, Primo, no es por ahí’ porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, lanzó la China, tajante, al ver los constantes comentarios de los usuarios, tal como se pudo ver en el posteo que Pochi compartió en su cuenta de Instagram @gossipeame.

Foto: Captura de video de Instagram (@gossipeame)

“Pues, claro que no”, respondió Marcos. A lo que Eugenia le puso humor a las palabras del último campeón de Gran Hermano: “Bueno, tampoco ‘claro que no’, hijo de pu…, me hacés quedar mal a mí”.

Cabe recordar que, horas antes, Majo Martino había revelado una charla privada que mantuvo con Lauty Gram tras entrevistarlo para Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”, reveló la panelista. Y cerró: “Él no lo quería decir con un micrófono abierto porque dice que la China genera un montón de noticias todo el tiempo”.