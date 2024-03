Evangelina Anderson, una de las juradas de Los 8 escalones, se mostró en Instagram con la nueva camiseta de River Plate, el equipo que dirige su esposo, Martín Demichelis.

De inmediato, su posteo se llenó de likes y comentarios elogiosos de sus seguidores. “Qué locura, Eva!”, escribió un seguidor.

“Solo a ella le puede quedar así”, “Yo quiero ser esa mujer”, “Ahora sí me gusta esa camiseta” y “Sos hermosa” fueron otros de los cientos de comentarios.

LAS FOTOS DE EVANGELINA ANDERSON CON LA NUEVA CAMISETA DE RIVER PLATE

Evangelina Anderson reveló cómo la llama Martín Demichelis en la intimidad

En su paso por La Noche de Mirtha, la modelo contó por primera vez el robo que sufrió con su familia en Marbella y terminó revelando cómo le dice el exfutbolista en la intimidad.

Evangelina Anderson y Martin Demichelis (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

“Eran siete ladrones profesionales, encapuchados. Salieron corriendo cuando lo vieron a mi marido. ¡Miralo al Demi! Yo le digo Demi, de Demichelis, cariñosamente”, le dijo Eva a Mirtha Legrand.

Evangelina Anderson fue invitada este verano a La noche de Mirtha

Intrigada con el tema apodos, la conductora le retrucó: “¿Y él cómo te dice a vos?”. Acto seguido, Anderson sorprendió al contar cómo la llama Demichelis en la intimidad: “Me dice Evi o Angelina. En Alemania Evangelina no existe, entonces me decían Angelina”.