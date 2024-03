Luego de haberse ganado el beneficio de cenar con alguien a solas en la casa de Gran Hermano 2023, finalmente Catalina Gorostidi logró tener su reencuentro y no disimuló su sorpresa al ver que quien había ingresado a la casa fue su papá, Adrián.

La joven se fundió en un abrazo con Adrián Gorostidi, con quien mantuvo un sentido ida y vuelta mientras disfrutaron de un asado, el plato que había elegido ella para la ocasión.

Foto: Captura (Telefe)

Además, Cata aprovechó para compartir con su padre cómo se viene sintiendo por estos días después de que se quebrara su amistad con Juliana “Furia” Scaglione y se mostró contenta por el nuevo grupo de contención que encontró en el reality de Telefe.

Por su parte, el exfutbolista aconsejó a su hija y le pidió que disfrutara de esta experiencia que siempre soñó: “Yo quiero verte feliz. Tenés una carrera, una profesión. Al principio, sabés que no me gustaba la idea de que entres, pero una vez consumado el hecho, te voy a apoyar en todo lo que sea posible. Estoy muy orgulloso de vos. Cada vez que te planteás un objetivo, no sé como hacés, pero lo lográs. ¡Disfrutá!”.

PALOMA MÉNDEZ FUE SANCIONADA EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que Paloma Méndez usara su beneficio tras convertirse en la líder de la semana en Gran Hermano 2023 (y salvara a Florencia Regidor para mandar a placa a Darío Martínez Corti), la joven se enteró que su decisión fue anulada.

Así lo anunció Gran Hermano frente a todos los participantes: “Una vez más, debo recordarles que el líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa. No puede expresar o insinuar a quién salvará o subirá”, se escuchó en la casa.

Foto: Captura (Telefe)

“Tampoco puede pedir consejos a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión. Paloma, he observado que no respetaste estas normas que confieren a tu liderazgo”, agregó.

Y cerró, contundente: “Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero, especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero esta decisión no debe ser consultada con nadie, es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago del Moro te pida que nombres a los compañeros que salvarás o subirás a la placa. Por este incumplimiento, Paloma, he decidido anular por completo tu beneficio. Muchas gracias”.