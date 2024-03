¡Hola gente! Sin duda el nuevo fenómeno en ficción son las biopics, esas series biográficas que nos sumergen en la vida de los personajes famosos, y han conquistado la pantalla y los corazones de los espectadores. Pero, ¿qué sucede detrás de las cámaras? Ahí es donde se desatan las polémicas y los enojos entre los protagonistas reales y quienes dan vida a sus historias.

Luis Miguel con Diego Boneta, el protagonista de su biopic.

En “Luis Miguel: La Serie”, el ícono de la música mexicana, Luis Miguel, autorizó su biopic en 2018. Aunque fue un éxito en Netflix, no todos quedaron contentos. La actriz y cantante Stephanie Salas, madre de la hija de Luis Miguel, expresó su malestar por la representación de la paternidad en la serie. Aseguró que la línea argumental no reflejaba la realidad y que nunca permitió el uso de su nombre o imagen. A su vez, Araceli Arámbula, actriz mexicana y madre de dos de sus hijos, no permitió que se utilizaran ni su nombre ni los de sus hijos, por lo que tuvieron que omitir esta parte de la historia de la vida personal del ídolo.

En 2023 se estrenó la serie biográfica de Fito Páez en Netflix.

El icónico músico argentino, Fito Páez, el año pasado también tuvo su biopic. Sin embargo, la familia de Fito no quedó conforme con la representación de su vida en la serie. Cecilia Roth, reconocida actriz y expareja de Fito, también expresó su descontento declarando que algunos momentos clave fueron tergiversados o simplificados.

A pesar de estas controversias, en el caso de ambos artistas, las biopics dispararon exponencialmente el consumo de su música.

Juan Minujín es Guillermo Coppola en la serie sobre el representante.

El carismático representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, hace unas semanas, lanzó su propia serie “Coppola, el Representante”, en la que se exploran excéntricas anécdotas de su vida. Aunque la serie toma una cronología ordenada, centrada en momentos absurdos y fascinantes, hay algunas controversias relacionadas con los protagonistas reales.

La serie aborda la relación de Coppola con la vedette Yuyito González, y un momento crucial en el que ella queda embarazada y él le aconseja que aborte, Yuyito indignada salió a aclarar que esa situación nunca existió. También se cuenta su relación con Alejandra Pradón, y su vínculo con Maradona, que aunque la serie sugiere que hubo una relación entre ellos y el vinculo con Guillermo seria una pantalla, Alejandra salió a aclarar que eso no fue así y su relación con Coppola fue genuina.

Sueño Bendito, la biopic de Diego Maradona.

Siguiendo con el mundo Maradona, el astro del fútbol argentino antes de morir dejó firmado un contrato para que se realizara la serie: “Maradona: Sueño Bendito” que si bien no tuvo gran éxito, no paró de generar polémica. Claudia Villafañe, exesposa de Maradona, y sus hijas Dalma y Gianinna, manifestaron su descontento ante ciertos aspectos de la serie.

La representación de momentos íntimos y conflictos familiares generó tensiones y desacuerdos sobre la veracidad de los acontecimientos. Ni siquiera Guillermo Coppola se manifestó conforme con como fue representado en la historia.

Pamela Anderson expresó su descontento con la serie «Pam & Tommy». (Foto: Quil Lemons/The New York Times)

La icónica actriz y modelo canadiense, Pamela Anderson, tuvo su biopic en “Pam & Tommy”. Sin embargo, no todos aplaudieron. La propia Pamela expresó su descontento con la serie, especialmente en lo que respecta a su vida personal y la relación con Tommy Lee. La interpretación de su vida no fue del todo satisfactoria para Anderson, quien lamentó la falta de precisión en ciertos aspectos de la historia.

Agustín Sullivan y Lali Espósito en la serie Sandro de América

El “Gitano” de la música argentina, Sandro, también tuvo su momento en la pantalla chica. Sin embargo, algunos familiares y amigos del cantante no estuvieron conformes con ciertos aspectos de la serie. La representación de la vida del ídolo generó discrepancias entre quienes lo conocieron de cerca, cuestionando la fidelidad de la narrativa.

El boxeador argentino, campeón mundial y figura controvertida, Carlos Monzón, también tuvo su serie. En “Monzón”, se exploró su vida, sus éxitos y sus demonios. La serie provocó opiniones encontradas sobre la precisión de la representación del famoso boxeador.

Mauricio Paniagua, el actor revelación de Monzón, la serie

Mike Tyson, el excampeón mundial de boxeo, también se sumó a la tendencia. La serie sobre su vida nos lleva a los rincones oscuros de su carrera y sus luchas personales. Tyson declaró a los medios que la serie “Mike” no cuenta con su aprobación y por se ese motivo acusó a Disney de “Apropiación Cultural” por llevar a cabo esta producción.

En conclusión, las biopics son un terreno delicado, nos permiten conocer más sobre nuestros ídolos y héroes. Por otro lado, despiertan pasiones y generan debates sobre la precisión y la fidelidad en la representación de la vida real. La polémica siempre está al acecho cuando se trata de llevar la vida de las figuras públicas a la pantalla. De cualquier manera, conformes o no, los protagonistas no han parado de abultar sus cuentas bancarias.