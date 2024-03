Hay mucha tela para cortar y analizar en la entrevista que concedió el arquero campeón del mundo, Emiliano Martínez, y conducida por un campeón de América como lo es Sergio Goycochea en el medio DSports Radio FM 103.1.

En dicha conversación se tocaron diversos puntos: Que si la selección no juega con rivales de calidad, su ilusión de ir a los Juegos Olímpicos e incluso dijo que no sintió que su atajada ante Kolo Muani no fue una gran atajada. Si, esa que si no era por el arquero del Aston Villa, Francia se hacía con el título mundial.

DIBU Y LA CALIDAD DE LOS RIVALES DE LOS AMISTOSOS 🇦🇷 🗣️ "No es por faltar el respeto a El Salvador, pero nos hubiese gustado jugar con un top mundial como Inglaterra o España. Pero lo afrontamos con seriedad".

🗣️ "La ilusión de ir a los Juegos Olímpicos está" Dibu Martínez se refirió a sus ganas de sumarse a la Selección de Mascherano para los JJOO de París.

🗣️ "La atajada más difícil en cuánto a técnica, fue el tiro libre a México. Pero en el momento, a la de Kolo Muani no la sentí una gran atajada". 🧤 El arquero argentino analizó las atajadas en cuanto a técnica y en cuanto a importancia que tuvo en Qatar.

Sin embargo, lo más destacado que dejó fue la comparación de cuando la selección Argentina hace de local en La Bombonera o en el Monumental de Núñez, y el surgido en las inferiores de Independiente no ocultó su preferencia por el estadio de River, marcando una desventaja a la hora de jugar en la cancha del xeneize

Todo se originó con una pregunta de Goyco: ¿Sienten que todos los rivales les quieren ganar por ser campeones del mundo? “Sí y no“, dijo el ex Gunner. “Nos respetan un poco más a la hora de jugar, porque los equipos cada vez se meten más atrás contra nosotros, no nos quieren dejar espacios, no nos quieren presionar arriba y, al no presionarnos arriba, no encontramos espacios entre líneas tan fácil. Nos cuesta generar un poco más de juego, pero teniendo a Leo, que rompe siempre dos o tres jugadores, siempre encontramos el gol” argumento Martínez. Luego, solo, sin pregunta que lo dispare a contestar, lanzó la comparación: “Pero yo no vi ni en el Mundial una selección que nos fuera hombre a hombre por toda la cancha. El que más nos presionó fue Australia, mirá lo que te digo. Pero después Croacia, Francia, Holanda siempre nos respetaron muchísimo. El único que nos jugó hombre a hombre muy arriba fue Uruguay, pero era una cancha muy cerquita, que le favoreció más el juego de Uruguay. Porque la Bombonera es más chiquita que la cancha de River. Creo que, si jugábamos en la cancha de River, iba a ser otro partido”, haciendo referencia a la derrota de Argentina por 2-0 frente a Uruguay por eliminatorias en noviembre del año pasado a pesar de que en la previa de ese partido el Dibu posteo en sus redes sociales que: “Jugar en la Bombonera va a ser muy especial para mí, nunca jugué ahí”.