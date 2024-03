Los usuarios de X, fanáticos de Gran Hermano 2023, analizaron en la red social el juego de Virginia Demo, una de las participantes más fuertes de la casa. Según muchos de ellos, fue una de las que más creció desde que entró el 18 de enero en reemplazo de Carla De Stéfano, quien decidió salir porque extrañaba a sus hijos.

“Es lo único que creció más que la inflación en la Argentina”, así resumieron en la red los dos meses que Virigina lleva en el programa. Esto se dio después de que fuera la primera salvada de la multitudinaria placa de 10 nominados, un termómetro que dejó en evidencia que es una de las protagonistas del ciclo.

Los usuarios remarcaron que es sigilosa a inteligente. De esta manera, se ganó el cariño de sus compañeros y, especialmente, de la gente, que la llama La Virqueen. También, afirman que la brecha entre ella y Furia, Martín Ku y “Manzana” y Catalina Gorostidi, de a poquito, se está achicando. ¿Directo a la final?

LA FURTIA DE ANALÍA FRANCHÍN POR EL INGRESO DE NUEVOS PARTICIPANTES EN GRAN HERMANO

“Menos mal que no estoy ahí adentro… Yo ya hubiese hecho un desastre ahí adentro. ¡Qué pesados!”, dijo Analía, desaprobando la estadía temporal de Alfa y Ariel en la casa de Gran Hermano.

Enérgica, Franchín continuó: “Me altera que sigan metiendo gente. Yo me voy a la mierda. Es agotador. Cuando vos querés ver la luz al final del túnel te meten más personas. Me altera”.

“Hay más gente en las camas”, puntualizó Franchín. Y Georgina Barbarossa apuntó: “Más olor”. Y Analía asintió con contundencia: “¡Más olor! Eso es lo que pensé. Más olor”.