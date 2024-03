Oriana Junco (54) sufrió un violento episodio en un bar de Palermo cuando, a pocos minutos de iniciar una performance en la madrugada del 30 de marzo, cuando un ella y su equipo fueron atacados a botellazos por “una manada de travestis marginales”.

La mediática publicó videos en sus redes sociales en las que mostró cómo fue la intervención policial en local de Gurruchaga al 1800, que culminó con su traslado en patrullero y contó que quien organizó la agresión fue Barbie Di Rocco, con quien inició una rencilla personal tras la muerte de Vanessa Show.

Las imágenes que compartió Oriana Junco para mostrar las heridas que le quedaron de la agresión que sufrió ella y su representante en un boliche de Palermo. (Foto: Instagram / orianajunco)

“Fuimos atacados con Yamil y un grupo de amigos por una nefasta llamada Barbie Di Rocco que me arrojó una botella y un vaso por la cabeza. Cuando vieron que yo llegué para mi show, atacaron a Yamil en el baño y después me atacaron a mí. Toda gente marginal y chorra”, explicó.

En El run run del espectáculo, Oriana contó telefónicamente cómo fue el cruento episodio que vivió en la madrugada del sábado, y explicó que sus atacantes se encontraban en el boliche festejando un cumpleaños cuando ella comenzó su performance.

CÓMO FUE LA TREMENDA AGRESIÓN QUE RECIBIÓ ORIANA JUNCO EN UN BOLICHE DE PALERMO

“No me fui a ningún patrullero”, aclaró Junco. “Yo llamé a la policía porque no podía salir del bar porque había 20 travestis con los chorros de Barbie Di Rocco y el chorro de Daniel Capri, los que robaron todas las pertenencias de Vanessa Show, no nos olvidemos”, explicó.

“Yo no salgo de noche. Estoy a 20 días de irme a vivir a Europa, ya por un tiempo largo, como hago todos los años, que cada vez me quedo más tiempo allá. Cuando salgo es para hacer mis Auchis Fest. Y no salgo de noche hace mucho tiempo, porque se pierde la magia de la Auchis Fest”, agregó Oriana.

Asimismo, la mediática contó que solo salió a instancias de la agencia de Yamil para conseguir canjes y entradas gratis a sus expensas. Oriana contó que fueron hasta el boliche, y en la puerta “estaba Barbie Di Rocco con Capri y 20 travestis”.

“Te imaginás que no sabía, porque si no, directamente no me bajaba ni del auto. Seguía para mi casa”, señaló. “Ver esos dos seres inmundos, nefastos, chorros, delincuentes, mezclados con la marginalidad total no me interesa a mí a esta altura de la vida, ¿me entendés?”, agregó.

“Y estaban con 20 travestis totalmente drogadas del narco menudeo, de lo que maneja Barbie Di Rocco”, afirmó, y alegó que el ataque se debió a sus declaraciones sobre el supuesto robo que la amiga de Vanessa Show habría perpetrado sobre sus pertenencias.

