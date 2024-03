Más allá de luchar para que la Justicia esclarezca la muerte de Diego Maradona, a Verónica Ojeda la asombra la velocidad en que crece Dieguito Fernando (11), su hijo fruto de su relación de casi ocho años con el astro del fútbol mundial.

“Estoy a full con la nueva etapa que va a comenzar, porque el año que viene arranca la secundaria”, comentó en una nota con Intrusos.

“Así que estamos viendo si se queda en el colegio o cambia, y es toda una movida”, explicó ante la mirada del chico en plena inauguración de un local gastronómico.

EL PLANTEO DE DIEGUITO FERNANDO MARADONA QUE DESCOLOCÓ A VERÓNICA OJEDA

De hecho, en una entrevista con la revista Pronto la propia Verónica Ojeda se había conmovido por el planteo de Dieguito Fernando Maradona.

“El otro día me pasó algo con mi hijo que me dejó dura. Estábamos en casa, se quiso ir a la plaza solo. Como soy una mamá súper protectora, le dije que lo acompañaba. ´No, mamá, quiero irme solo, no quiero ir con vos´, me dijo y me rompió el corazón”.

“Le dije: ´Hijo, escuchame, te acompaño un ratito y me quedo lejos, sin que nadie me vea. No te molesto´”, propuso Ojeda sin éxito.

“Pero él no quería saber nada. ´No, mamá, quiero ir solo, ¿no entendés que ya soy grande?´, me tiró. ¡Peor! Está todo el día con el celular y no puedo creer lo volando que se pasa el tiempo”, concluyó Verónica Ojeda.