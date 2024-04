El viernes pasado River cayó 1-0 en su visita a Huracán en Parque Patricios y una de las razones por las que el equipo de Martín Demichelis se topó con la primera derrota del 2024 fue por la falta de definición de sus delanteros de cara al arco.

Por eso, Ricardo Caruso Lombardi, panelista en TN Deportivo, apuntó contra uno de los atacantes del elenco Millonario: el DT arremetió contra Pablo Solari, quien ingresó en el segundo tiempo en la derrota ante el Globo.

“Si River espera que Solari defina los partidos no lo va a hacer nunca porque no es un buen definidor. Los goles que hace son todos raros, con segundo rebote o pegándole mal”, afirmó Caruso sobre el delantero que lleva tres goles en siete partidos en la Copa de la liga.

En esa misma línea, el siempre polémico exentrenador cuestionó el armado del plantel del equipo de Núñez dando a entender que la falta de opciones en el ataque debe ser algo a prestarle atención.

“El único problema que tiene Demichelis es que no tiene cómo reemplazara a Borja. No tiene delanteros y los demás equipos tienen tres o cuatro. Tiene a Colidio que hace goles, pero no es goleador”, sentenció.