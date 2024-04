Este lunes, los medios de comunicación asistieron con asombro a la denuncia de un rescatista de La Plata que salvó a un perro llamado Toby, cuya dueña había recurrido a un carnicero para que lo faene porque “tiene nueve años”, y luego contó que Felipe Fort “lo apretó” con un mensaje.

En América Noticias, contaron a que gracias a que el carnicero avisó, se radicó una denuncia en contra de la mujer, que fue acusada de infringir la Ley Sarmiento de protección animal, por lo que se le quitó la mascota, que ahora está en el refugio de Ezequiel Kelo.

Felipe Fort y Priscila Godoy se tatuaron los brazos.

En medio de la entrevista Ezequiel contó que la familia de la mujer busca recuperar el perro a cómo dé lugar y Soledad Larghi le preguntó si es verdad que recibió “un apriete” de un famoso, a lo que el rescatista reconoció que así fue y hasta mostró los mensajes que recibió por Instagram de Felipe, el hijo del recordado Ricardo Fort.

POR QUÉ FELIPE FORT LE PIDIÓ A UN RESCATISTA QUE SILENCIE EL CASO DE LA MUJER QUE QUISO FAENAR A SU PERRO

“Es verdad, por eso pedí al comisario que me ayudara”, señaló Ezequiel y agregó: “Me pidió que borre las publicaciones, que la persona no es familiar, pero que borre las publicaciones”. El columnista Dani Ambrosino agregó: “Vamos a darle un marco a esto para que no tenga problemas Ezequiel. Esta mujer sería la suegra de Felipe Fort”, aseguró.

“Cuando empezó a surgir toda esta información, en el medio de esta historia dramática por cierto, aparecía el nombre de Felipe Fort. Lo cierto es que la mujer es la madre de la novia de Felipe Ford, Priscila, o sea, la suegra de Felipe Fort”, afirmó Dani Ambrosino.

Felipe Fort y su novia Priscila (Foto: Instagram @felipe_fort_)

“Esto está confirmado. Yo lo estuve hablando y chequeando hoy a la tarde, hablando con el abogado de la familia Fort, con César Carozza. Lo que a mí me cuenta, y hay que ponerle un punto esencial en esta historia es que esta mujer sufre de problemas de salud mental. Lo que me cuentan es que hubo un cambio en la medicación y que, por eso, habría tenido esta reacción”, agregó el periodista mientras Rolando Graña afirmaba que lo que le pasó a Ezequiel es “un apriete”.

