El amor que Luis Ventura tiene por Morena Rial no impidió que le duela el reproche de la hija mayor de Jorge Rial por confirmar su embarazo, y en medio de su catarsis el presidente de Aptra reveló sus últimas charlas privadas.

“No la llamé para preguntarle sobre esto (del embarazo), ella me contó lo que me contó”, se defendió el periodista en Mañanísima.

“Nunca me dijo que no lo podía decir, nunca me lo dijo”, enfatizó indignado tras admitir que lo “entristece” que lo haya tildado de “pelot…” por blanquear que esperaba un hermanito para Francesco.

Incómodo, justificó que tenía que responder a su “fuente de trabajo” y precisó: “Hasta por una nota ella percibió un cachet, y me parece bárbaro porque necesita la guita, necesita de ayuda”.

Picante, Luis Ventura deslizó una chicana a Jorge Rial, el padre de Morena: “Necesita que le den una solidez, pero como no la tiene, busca y en esa movida se entera todo el mundo”.

LA CHARLA PRIVADA DE LUIS VENTURA CON MORENA RIAL POR EL EMBARAZO

“El sábado, después de Secretos Verdaderos, nos fuimos a comer ahí a la parrilla de Don Benito que queda en la esquina. Y me dicen, ahí está Morena con una amiga”, reveló Ventura.

“Ahí hablé, chusmeamos con respecto a su estado maternal, todo bien, hablamos de otras cosas, y yo fui, me senté en mi lugar. Cuando me fui, fui a la mesa y la saludé”, siguió.

“Me lo contó ella, me llamó por teléfono y me lo contó, y cada vez que hablábamos, porque me llamó varias veces, me llamó varias veces solicitando algunas inquietudes, y bueno, en ese intercambio siempre hablamos de cómo se encontraba, de cómo venía”, cerró Luis Ventura sobre Morena Rial.