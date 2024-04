Inter Miami tendrá un nuevo compromiso ante el Monterrey por la Concacaf Champions League, donde se espera el regreso de Messi. En este contexto, el DT del conjunto mexicano, Fernando Ortíz, apuntó contra el jugador argentino.

“Espero que los chicos entiendan que es un rival más, un jugador más. Porque después viene todo lo otro. El árbitro, el marco, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede generar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?”, expresó el estratega argentino y continuó: “Me preocupa el entorno, obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio no va por nuestro lado. Eso lo sabemos todos”.

“No estoy diciendo algo que no conozcamos. Lo entiendo, pero no lo comparto. Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Deportivamente, le voy a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”, completó el ex Vélez.

El partido de ida será el próximo miércoles desde las 21.00 horas de Argentina. El 10 de abril chocarán por la vuelta.