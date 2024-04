El manejo de las finanzas de la casa de Gran Hermano 2023 desató una feroz pelea entre Furia y Emma por un lado, y Virginia y Joel por la otra que involucró a todos los demás participantes que asistieron impávidos al griterío que se desató en el living de la casa.

La pelea se desató luego de la compra semanal que hicieron los participantes, ya que Virginia le molestó en demasía la gran cantidad de dinero que gastan Furia y Emmanuel en cigarrillos, en comparación con la cantidad de alimentos que los demás participantes deben adquirir para poder alimentar a todos en la casa.

Furia y Emma, en una charla que tuvieron en el patio de «Gran Hermano 2023». (Foto: captura de Telefe)

“Bancá, tranqui. Estás como muy alterada. Solo estaba hablando con Paloma que va a ser mi compañera y voy a ir con ella. Bajá la alteración”, le dijo Furia a Virginia, que se limitó a decir que todo la situación “la agota”. “Es que te agota porque soy inteligente”, replicó Juliana, fiel a su estilo.

CÓMO FUE LA TREMENDA PELEA ENTRE FURIA, EMMANUEL Y VIRGINIA EN GRAN HERMANO 2023

“Yo ya sé que sos la más inteligente y ahora vas a empezar a gritar y no vas a dejar hablar”, acotó “Virqueenia”, acostumbrada a los manejos de Juliana. “Vos querés cámara todo el tiempo, pero lo que pasa es que la protagonista soy yo y te molesta. Lo siento”, le dijo la personal trainer.

“Ay, no sabés lo que me molesta. Sos la mejor, sos la protagonista, sos la más inteligente, que todo el mundo se cuelga de vos”, le respondió Virginia, apelando a su ironía. “Es la casa de todos, no es la tuya”, dijo Furia, mientras Emma intervenía afirmando: “Te cagás de risa de todo el mundo. Insoportable”.

“Chúpenme la con… los dos”, le respondió Virgnia, subiendo la intensidad al conflicto, sobre todo en Emmanuel, que se escandalizó con el exabrupto, al punto de que lo reiteró de todas las formas posibles en forma de respuesta. “No te voy a chupar ninguna con… porque me da asco. Sos una desubicada, desagradable y maleducada. Atrevida”, señaló.

Mirá toda la discusión de Furia, Emma y Virginia en el video.

