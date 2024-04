Este 2 de abril, Marcela Tauro comenzó sus 59 años con mucha emoción y con el llanto a flor de piel. ¿Motivos? Varios, y los explicó sensibilizada en Intrusos.

“Desde ayer estoy conmovida. Gracias por todos los mensajes y los regalitos. Me escribieron todos mis colegas a las doce de la noche y se me vinieron a casa. Yo estaba en pijama”, contó Tauro, al frente de la conducción de Intrusos ante la ausencia de Flor de la Ve.

Luego, Marcela dio detalles de los gestos de amor que tuvieron Santiago del Moro y Guido Kaczka en la radio en donde trabaja.

“En la radio me lloré todo. Primero disfruté con Santiago del Moro y cuando Guido me hizo un tipo de homenaje me largué a llorar”, expuso la panelista, aún movilizada.

POR QUÉ MARCELA TAURO TUVO UN CUMPLEAÑOS A PURO LLANTO Y EMOCIONES

Atenta a la emoción de la cumpleañera, Josefina Pouso le preguntó a Tauro: “¿Por qué estás conmovida? ¿Qué te moviliza un día como el de hoy?”.

Y Marcela respondió, nuevamente al borde del llanto: “No está mi mamá. La perdí hace 8 meses. Estoy en una etapa de cambios. La vida tiene esos momentos de cambios. ¡Ay, no quiero llorar! Pero estoy en esa etapa”.

“Tengo que soltar para que venga lo nuevo, pero es un trabajo”, asumió.

“La vida me está sorprendiendo con lindas cosas, con buenas oportunidades… Pero a veces digo ‘tanto cambio en mi vida, no sé si estoy lista para soportar’”, expuso Marcela Tauro, recibiendo los 59 años con los sentimientos a flor de piel y rodeada de amor.