Desde que Marcelo Bielsa se hizo cargo de la Selección de Uruguay a principios del 2023, Edinson Cavani perdió definitivamente su lugar en el equipo, después de haber participado del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, donde los charrúas quedaron eliminados en la fase de grupos bajo la conducción de Diego Alonso.

Además, la ausencia del Matador en la Celeste coincidió con una importante merma en su renidmiento futbolístico, primero con Valencia y luego durante su estadía en Boca, donde fue resistido por un buen tiempo.

Principalmente en el comienzo del 2024, donde arrastraba una gran sequía goleadora, la gente ya había agotado su paciencia con el uruguayo, y era impensando que vuelva a tener una chance en el combinado nacional.

Hoy en día la situación es totalmente distinta, y Cavani atraviesa un gran presente habiendo marcado 7 goles en los últimos 5 partidos jugados, por lo que se comenzó a barajar nuevamente la posibilidad de que sea convocado a la Selección.

El propio Bielsa se refirió a la situación de Edi, y no descartó para nada la chance de citarlo en un futuro cercano: “Veo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones. Veo todos los partidos quiere decir que no hay un partido de Suárez y de Cavani que yo no haya visto”, soltó.

Y explicó: “Respecto a Cavani, me hace una pregunta que respondí infinidad de veces y se la vuelvo a responder. Cavani y Suárez son convocables para la selección uruguaya, lo contrario sería que yo dijera que a esos dos jugadores no los voy a convocar”.

Cabe recordar que Luis Suárez tampoco fue convocado para la doble fecha FIFA de marzo en los amistosos ante Costa de Marfil y País Vasco, por lo que aclaró que ambos referentes históricos se encuentran en la misma situación y con las mismas chances de ser convocados.