A fines de 2023, los dos años y medio de amor de Tucu López y Sabrina Rojas llegaron a su final.

Desde entonces, la expareja conserva la buena relación. Aunque, según Fernanda Iglesias, a la actriz le habría dolido que el Tucu esté viviendo un apasionado romance con una compañera de teatro, de la obra Sinvergüenzas.

TUCU LÓPEZ, ¿EN UNA RELACIÓN ABIERTA CON HAYDÉE CODÓN?

“El Tucu estaría intimando, teniendo una relación no muy seria, es algo casual, con la vestuarista de Sinvergüenzas. ¡Imagínense la gira!”, contó en exclusivo Fernanda Iglesias en LAM.

“Ella es preciosa, también es actriz. Se llama Haydée (Codón). A mí me llego de parte de alguien del elenco. No tendrían exclusividad”, agregó.

Acto seguido, la panelista de Ángel de Brito aseguró que a Rojas no le habría caído bien enterarse de la relación de López con la vestuarista, dado que no había cerrado la puerta de la reconciliación. “Esto a Sabrina no la tendría muy contenta”, finalizó Fernanda.

Fotos: Instagram.