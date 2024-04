Con 30 años y un extenso palmarés, Raphael Varane miró en retrospectiva su carrera profesional en una entrevista con el diario L’Équipe y fue noticia en el mundo del fútbol.

El defensor central se mostró muy preocupado por su salud y la de futuros futbolistas. “Jugué varios partidos con conmociones cerebrales. He dañado mi cuerpo”, confesó Varane.

El francés detalló que sufrió conmociones cerebrales a lo largo de su carrera en Lens, Real Madrid, Manchester United y Les Bleus. Varane entiende que los problemas surgieron por cabecear reiteradamente la pelota y los choques con los rivales por esa acción de juego.

“Dos de los tres peores partidos de mi carrera los he jugado con conmoción cerebral. Uno con Alemania, en los cuartos de final del Mundial 2014 y el otro contra el Manchester City, jugando para el Madrid, en los octavos de final de la Champions 2020″, dijo Varane.

Más sobre la Copa del Mundo en Brasil: “Es la primera vez que hablo del tema. No lo hice antes porque creía que iba a sonar como una excusa. En aquel Mundial tuve un choque en el partido de los octavos ante Nigeria. Si alguien me hubiera hablado en ese momento ni siquiera sé si hubiera podido responder. No recuerdo nada después de ese shock”.

Respecto al partido de Champions League, cuando aún era jugador del conjunto español: “Recibí un balón en la cabeza en un córner en un partido con el Getafe y tuve que salir de la cancha. Luego tuvimos unos días libres y recuerdo sentir un cansancio intenso. Cuando reanudé los entrenamientos, aún no me había recuperado del cansancio ligado al shock que había sufrido. Me sentí sin energía preparándome para el partido ante el City pero no era consciente que eso tenía relación con el golpe”.

Por todo lo experimentado, Varane comentó que le prohíbe cabecear a su hijo menor y pidió que se limite la acción de juego en las prácticas y las divisiones inferiores: “Los peligros del cabeceo deben inculcarse en todos los campos de fútbol amateur y juvenil”.