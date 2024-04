Rosina Beltrán contó cómo fue convivir con Furia en Gran Hermano 2023: “No te queda otra que...”

A 9 días de ser eliminada de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán fue al programa de Georgina Barbarossa y contó cómo fue convivir con Juliana “Furia” Scaglioni, dueña de una explosiva personalidad.

La joven uruguaya fue una de las pocas personas que logró transitar su experiencia en la casa de GH sin confrontar y sin protagonizar ninguna escandalosa pelea con Furia. Sin embargo, Rosina asumió que los primeros días se le hizo duro adaptarse a estar 24/7 con una persona tan diferente a ella.

ROSINA BELTRÁN CONTÓ CÓMO FUE CONVIVIR CON FURIA EN GRAN HERMANO 2023

Lío Pecoraro: -Vos podés tener una discusión, un intercambio de palabras, sin la necesidad de esa agresión permanente.

Rosina Beltrán: -Pero Furia es así.

Lío: –No puede ser que porque “Furia es así” justifiquemos.

Rosina: -No, no la justifico.

Noe Antonelli: -Rosi, vos, ¿cómo hacías para aguantar? Porque no caíste en ningún momento con Furia.

Rosina: -Al principio, las primeras semanas de Furia fueron heavy heavy como ella estaba y a mí me repercutía. Después la vas conociendo y no te queda otra que acostumbrarte, sino te enloquecés. Y no la justifico, pero ella es así desde el día uno.

Lío: -Pero que cambie, porque no se puede convivir así.

Nancy Pazos: -Es lo mismo que pasó con Alfa en la edición anterior. Al principio era “Alfa, Alfa. Y bueno, es Alfa”. Hasta que un día dijeron basta. Pero vemos todos esos gritos (de Furia) y cualquiera de nosotros podemos decir que es insoportable.