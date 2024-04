Desde el reingreso de Catalina Gorostidi a la casa de Gran Hermano, la relación entre ella y Furia, con quien se mostraba como amiga y aliada en el reality, se fue desgastando.

Ahora, ambas mantuvieron una fuerte pelea frente a todos sus compañeros que desestabilizó (aún más) el ambiente dentro del reality de Telefe.

“Che, yo me encargué de sacarle las jotas a todo porque la J también es mi nombre”, empezó diciendo Furia, en relación a la técnica que usan para complotarse los hermanitos en la casa de Gran Hermano, usando las iniciales inscriptas en los objetos dentro del reality.

“Acá nadie hace complot, la única que lo hace sos vos”, le lanzó Catalina sin filtro, lo que dio inicio a un fuerte encontronazo. “¿Te retaron por la jota?”.

“No lo escriban más, porque no da. Ayer lo borré y lo volvieron a escribir”, aseguró Juliana Castiglione, tajante.

LA FUERTE PELEA ENTRE CATA Y FURIA QUE HIZO VIBRAR LA CASA DE GRAN HERMANO 2023

“No es tu jota. No sos tan importante”, le dijo Cata a Furia, lo que le valió una respuesta al hueso: “Sí, soy importante, lo que pasa es que a vos te jode, parece”.

Luego, le espetó: “Yo estoy re contenta de que vos estés acá en la casa. Me estás faltando el respeto, como hizo Joel con Emma. Yo te pedí un montón, y toda la gente lo sabe”, a lo que Cata contestó: “Yo no entré porque vos me pediste, cariño, entré porque la gente me votó”.

A Furia de Gran Hermano 2023 le robaron los alimentos y la está pasando pésimo. (Foto: captura de Telefe)

Más tarde, se dedicaron algunos insultos y Furia acusó a Cata de “sacarle el cuero” con todas en el cuarto de las chicas.

“Cómo se nota que no leés un car… el juego, cariño”, le tiró Cata, y Furia terminó gritando: “Si te jod… tanto, andate a tu casa”. ¡Tremendo!