La investigación a Luis Rubiales, ex Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, salpica a Gerard Piqué. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil envió requerimientos a varios bancos para revisar las cuentas del ex jugador del Barcelona.

La mira está puesta en contratos irregulares que vinculan a la RFEF y la empresa Kosmos Global Holding, propiedad de Piqué.

Según los medios españoles, el sumario judicial considera “de imperiosa necesidad” saber si el ex futbolista del Barça y la Selección de España entregó “dádivas” a Rubiales u “otros directivos”.

Kosmos, conocida por haber cambiado el formato de la Copa Davis, habría cobrado comisiones de SELA Sport Company Limited, empresa pública saudí, por haber hecho de intermediario para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

En la mira está una cuenta bancaria del FC Andorra, club propiedad de Piqué, en la entidad MoraBanc por haber recibido casi cuatro millones de euros desde Kosmos.

El monto de las comisiones “ilegales” oscilan los 24 millones de euros.

La titular a cargo de la investigación, perteneciente al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, exigió datos de 89 cuentas bancarias y otras 27 sociedades del defensor central culé.

Luis Rubiales volvió a España

Rubiales volvió a España este miércoles después de varias semanas en República Dominicana y fue detenido en el aeropuerto de Barajas. Según el diario La Vanguardia, el antiguo dirigente fue informado de su imputación y horas más tarde fue liberado.

En las últimas horas, Luis Rubiales se defendió de las acusaciones en una entrevista con La Sexta: “Si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado una mordida de Piqué jamás. Ni él me lo ha ofrecido ni yo me he llevado nada”.