L-Gante visitó a Wanda Nara de sorpresa, lo que según Juan Etchegoyen provocó que la novia del cantante, Candela Arizaga, se enfureciera.

“Elián visitó a Wanda Nara de sorpresa y ella lo rechazó, le negó el ingreso a su casa y la noticia llegó a los oídos de Candela, la flamante novia de L-Gante; puedo asegurar que se pudrió todo”, informó en Mitre Live.

Acto seguido, sumó que se habrían peleado “fuerte” por el acercamiento de Elián y Wanda. “No me confirman separación, pero sí una crisis por la decisión de Elián de ir a ver a Wanda a las espaldas de su novia… Me cuentan de una fuerte discusión que hubo puertas para adentro entre el intérprete y su novia que terminó con un distanciamiento”, agregó Juan.

“No me confirman separación, pero sí una crisis por la decisión de Elián de ir a ver a Wanda a las espaldas de su novia…”.

Antes de cerrar, contó cómo reaccionó Candela. “La cuestión es que Elián la pifió yendo a lo de Wanda. Su flamante pareja se enteró y le dejó en claro que ella no quiere compartirlo con nadie”, cerró el comunicador, haciendo hincapié en que la joven no está dispuesta a soportar este tipo de actitudes de parte de L-Gante.

¿QUÉ DIJO CANDELA ARIZAGA CUANDO SE ENTERÓ DE QUE SU NOVIO FUE A VISITAR A WANDA NARA?

Juan dijo qué frase habría exclamado la joven al enterarse de que Elián fue a visitar a Wanda, con quien habría vivido un affaire.

“Candela le habría dicho a L-Gante que no es la segunda de nadie y obviamente le preguntó por su visita sorpresa al Chateau Libertador para ver a Wanda”.

“Candela le habría dicho a L-Gante que no es la segunda de nadie y obviamente le preguntó por su visita sorpresa al Chateau Libertador para ver a Wanda. Elián le negó todo y se contactó con Wanda para manifestarle su enojo de por qué se supo su visita, a lo que ella no entendía nada de ese planteo”, sentenció Etchegoyen.