La recta final del embarazo de Nicole Neumann la mantiene radiante como siempre, aunque un tanto preocupada por cómo José Manuel Urcera se comportará en los momentos clave de la crianza del varón.

“Complicado no, pero pesadito. Los últimos meses, ya me cuesta todo”, describió Nicole los seis meses de gestación ante Socios del Espectáculo, antes de aclarar que trabajará hasta que el cuerpo se “lo permita.

Entonces, explicó por qué no revela cómo se llamará el niño: “Siempre me olvido de preguntarle a Manu si lo quiere decir o no. Es como que ahora no me siento la primeriza, el primerizo es él. Por eso digo que me gusta que el termine de elegir el nombre entre los que nos gustan. Que él lo cuente cuando quiera”.

José Manuel Urcera y Nicole Neumann.

LAS DUDAS Y TEMORES DE JOSÉ MANUEL URCERA

En ese punto, Nicole mandó al frente a Manu: “No sabe si se va a animar a cambiar pañales en situación dos (N del R: caca). Pero bueno. Lo vamos a ver. Lo va a tener que hacer. Vamos a ver qué pasa con eso”.

Por otra parte, Nicole Neumann afirmó que José Manuel Urcera estará presente durante la cesárea: “Primero tenía dudas también, porque le da un poco de impresión. Entonces le dije: ‘bueno, entra mi hermana’. Yo necesito alguien que me haga el aguante ahí porque soy muy miedosa’. Y ahí cuando le dije eso me dijo, ‘Voy a estar yo, quiero disfrutar ese momento’”.