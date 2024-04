Alfa, exparticipante de Gran Hermano 2022, entró de nuevo a la casa más famosa del país para visitar a los participantes de esta edición. Sin embargo, tuvo que ser trasladado directamente en ambulancia a un hospital de San Isidro. Tras haber sido dado de alta, reapareció en los medios y habló a fondo de su salud.

“Salí de la casa porque me había subido la presión y no quería seguir perdiendo tiempo, me fui a hacer los estudios, no tengo tiempo de nada ya y fue un cúmulo de cosas. Fue una subida de presión con una pequeña arritmia, pero nada para preocuparse”, expresó Alfa, más tranquilo, en diálogo con LAM.

Acto seguido, destrozó tanto a Ariel Ansaldo, conocido como Big Ari, y a Catalina Gorostidi. “A mí Ariel no me gusta en ningún lado. La casa es otro programa, no es el mismo programa que el nuestro, no me gustó y hay mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada. La piba esta Catalina que se cree que es la jefa del mundo. Yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar”, sentenció sobre los participantes, con quienes se lleva pésimo.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ LA FUERTE CONFESIÓN QUE LE HIZO ALFA TRAS QUEDAR INTERNADO POR UN PROBLEMA CARDÍACO

Ángel de Brito obtuvo la palabra del exparticipante del reality de Telefe, Walter “Alfa” Santiago, en medio de la preocupación por su salud.

“Hoy hablamos con Alfa. Hablamos con el protagonista, de paso le mandamos un beso y ojalá te recuperes pronto, y lo que nos contó es que sigue internado en Las Lomas, que tuvo un pico de presión muy alto que le provocó esta arritmia ventricular, que es lo que tiene exactamente, y lo están tratando ahí”, comenzó diciendo el conductor de LAM al aire.

“El tema de la presión arterial siempre es lo más difícil porque, hasta que no se controla, es lo que dispara un montón de situaciones. Así que bueno, están viendo qué tratamiento va a hacer”, agregó.

Y cerró con un fuerte comentario que le hizo llegar Alfa: “Siente que este pico de tensión se lo provocó algo que ocurrió en la casa. Eso es lo que dice él. O sea, que lo estresó. No dijo qué momento. Muy sacado con Catalina. Seguramente tendrá problemas arteriales. Y bueno, eso se lo provocó”.