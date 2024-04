En LAM mostraron una nota que Santiago Sposato le hizo a Julieta Poggio y que culminó con un ataque de furia de Patricia Destefani, la madre de la ex Gran Hermano, que publicó dos stories diciéndole de todo al notero de LAM.

“Este mensaje es para vos. Notero sin códigos y mal vibroso. Si alguien hiere adrede a cualquiera de mis hijas voy a salir a defenderla con uñas y dientes y voy a ser la “bolu.. del “día todos los días de mi vida”. Me importa poco lo que opinen de mí. Y deja de inventar cosas sin ninguna prueba por qué sos un papelón y un inmaduro que quedaste en evidencia y no te lo bancaste”, le escribió la mujer a Sposato.

Los supuestos chats de Julieta Poggio con una marca de indumentaria (Foto: captura Twitter)

Los supuestos chats de Julieta Poggio con una marca de indumentaria (Foto: captura Twitter)

Los supuestos chats de Julieta Poggio con una marca de indumentaria (Foto: captura Twitter)

La furia de Pato se justifica en el hecho de que Sposato publicó en Twitter unos chats donde Julieta Poggio condicionaba a unas marcas para que no contraten a su excompañera de Gran Hermano, Coti Romero; y en una pregunta indiscreta sobre el almohadón manchado.

Las stories de Pato, la mamá de Julieta Poggio, contra Santiago Sposato (Foto: Instagram @patodestefani)

Las stories de Pato, la mamá de Julieta Poggio, contra Santiago Sposato (Foto: Instagram @patodestefani)

Leé más:

Julieta Poggio reveló qué actitud la sedujo de Marcos Ginocchio

CÓMO FUE EL INCIDENTE DE SANTIAGO SPOSATO CON JULI POGGIO QUE TERMINÓ EN UN ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA

Asimismo, la mujer publicó otra story con un contundente mensaje a Sposato. “¡Esta familia jamás en la vida se metió con el laburo de nadie! ¡Acá todos somos laburantes y le inculcamos eso a nuestras hijas! Si tenes alguna prueba real decila y no difames. ¡Chau no te doy más entidad! No lo mereces”, reza el texto.

En su espacio radia de El observador, Yanina Latorre dio su versión de los hechos, tras ver el material. “Ahora están con el temita que la nena de esta Juli Poggio, una ex Gran Hermano, se habría tirado un pe… líquido y manchado un almohadón en Gran Hermano. En su momento trascendió y el notero nuestro hizo una nota y se lo preguntó, y la piba se ofendió”, contó la panelista.

“No te puedes ofender. Yo me ofendería si me decís drogadicta, chorra, pautera, pero no porque me cagué encima”, dijo Yanina. “Se calentó la mina y la madre lo amenazó de muerte al notero, no es para tanto. ‘¡No te mereces que mi hija te dé más notas!’. No sos la madre de Norma Leandro ni tampoco le preguntó nada. Solamente si se cag…., no le preguntó si se viol… cinco pendejos. Se hacen un drama algunos famosos…”, cerró Yanina.

Leé más:

Qué dijo Julieta Poggio de Rosina Beltrán de Gran Hermano 2023 tras conocerla personalmente