Morena Rial confirmó su segundo embarazo y manifestó su enojo con Luis Ventura por haber dado la noticia en A la tarde. En este contexto, la joven aclaró que su padre, Jorge Rial, se enteró por ella. Luego de revelar cómo fue esta charla, el conductor habló públicamente de su relación con la flamante mamá.

Contundente, Jorge reveló si ayudará económicamente a su hija mientras transita su segundo embarazo. Esto se dio luego de que Yanina Latorre contara en LAM que Morena habría llamado a Luis, antes de que estallara el escándalo, para pedirle 25 mil dólares con el objetivo de, finalmente, poder alquilar una casa para vivir cómoda con su hijo, Francesco Benicio, y su bebé en camino.

“Es un tema que solucionaremos nosotros, no es un tema para hablarlo públicamente, nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidad, no obligaciones. Con Morena tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, que me parece bien. Se están curando un montón de heridas”, aseguró el conductor, con firmeza, en diálogo con Socios del Espectáculo.

¿CÓMO REACCIONÓ JORGE RIAL AL ENTERARSE DE QUE SERÁ NUEVAMENTE ABUELO?

Jorge aseguró que está feliz por el segundo embarazo de Morena con un boxeador cordobés.

“La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía. Bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, niete, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”, aseguró.