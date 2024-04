El debut triunfal del Canalla en la Copa Libertadores ante Peñarol de Uruguay fue completamente opacado por un incidente una vez finalizado el encuentro. Nuevamente la violencia en el fútbol argentino se hizo presente, en esta ocasión fue en Rosario, primero con la disputa entre ambas hinchadas apuntándose con bengalas y tirándose alambrados y luego el proyectil que impactó directamente en el pómulo izquierdo de Maximiliano Olivera, jugador del equipo oriental, y le provocó un corte en el rostro.

El defensor uruguayo logró visualizar a su agresor antes de recibir el impacto y cuando se recompuso tras el impacto intentó ir a buscarlo, pero sus compañeros lo detuvieron, a la par que solicitaban atención médica para Olivera y calma a los hinchas rosarinos. El jugador fue derivado a un sanatorio para ser sometido a una tomografía.

Terrible lo que ocurrió en el final del duelo entre Rosario Central y Peñarol. ❌ Maxi Olivera fue agredido por los hinchas del ‘canalla’. 👀 Rosario se expone a una fuerte sanción por parte de CONMEBOL. pic.twitter.com/36YbQoTXdz — Toque Sports (@ToqueSports) April 5, 2024

Ya consumada la derrota del conjunto charrúa, en conferencia de prensa hablo Lucas Hernández, capitán de Peñarol y declaro: “Fuimos a saludar a nuestra gente como habitualmente lo hacemos en cada partido, agradecerles por haber venido hasta acá, por alentarnos y apoyarnos. La gente de Central se puso nerviosa y se complicó un poco (…) Esperemos que no vuelva a pasar porque no estuvo nada bien, a un jugador lo lastimaron. Esperemos no sea nada grave y que tenga una buena recuperación. Es algo muy feo y esperemos que no vuelva a pasar”.

La dirigencia de Peñarol ya elevó una presentación a CONMEBOL para denunciar todas las situaciones ocurridas y será el Tribunal de Disciplina el que resuelva de qué manera castigar a Rosario Central.

Por su parte, el canalla sacó un comunicado en el cual ya se encuentra revisando las cámaras de seguridad del Gigante de Arroyito para poder identificar a los agresores. Se especula que Central podría sancionar de forma interna a los hinchas que provocaron los incidentes.

El Club Atlético Rosario Central informa que, debido a los repudiables e inadmisibles hechos suscitados en el partido disputado este jueves 4 de abril de 2024, se encuentra revisando las cámaras y controles de acceso a efectos de identificar de manera inmediata a aquellos… pic.twitter.com/Sg50TUaMLz — Rosario Central (@RosarioCentral) April 5, 2024

Según figura en los artículos 13 y 18 del Tribunal de Disciplina de CONMEBOL, las posibles sanciones por lanzamiento de objetos van desde una simple advertencia o una multa económica como leve, hasta la descalificación del torneo como lo más grave.

LAS POSIBLES SANCIONES A ROSARIO CENTRAL: