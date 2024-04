El lunes pasado, Joel Ojeda fue eliminado por segunda vez en Gran Hermano 2023. El azafato había reingresado a la casa en la instancia del repechaje, pero su permanecía duró poco.

A tres días de salir del reality, Joel fue a El Debate y se encontró personalmente con Lisandro “Licha” Navarro, ex “hermanito” con quien tuvo más de una diferencia en la casa.

Con picardía y una pizca de pimienta, Santiago del Moro dio paso al tenso cara a cara, en el que Navarro no perdió la oportunidad de pasarle factura con todo a Ojeda.

EL TENSO CARA A CARA DE LICHA Y JOEL DE GRAN HERMANO 2023

Santiago del Moro: -El que está contento de que estés acá afuera es el señor Licha.

Licha Navarro: -No, contento no.

Ceferino Reato: -Se llevaban mal.

Licha: -Yo no me llevaba mal. Él tenía algo en contra mío. Tenía algo particular desde un principio que no era solo no tener afinidad. Era algo más, algo que le molestaba. Hemos tenido nuestras conversaciones adentro de la casa, pero me he reído más estando afuera de algunas cosas.

Joel Ojeda: -Yo lo único que tenía con vos era que sentía que en la casa decías cosas de una forma bastante autoritaria. Y no solamente lo pensaba yo, lo pensaba bastantes personas. Lo pensaba Zoe…

Licha: -Te molestaba el lugar que yo tenía adentro de la casa. Te molestaba que yo sea amigo de Los Bro. Te molestaban un montón de cosas.

Joel: -Eso es lo que vos pensás. Yo no lo sentía así.