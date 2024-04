Desde que en enero Flor Vigna reveló que se había separado de Luciano Castro tras casi 3 años de relación, todas las miradas apuntaron directo a Sabrina Rojas, exmujer del actor con la que siempre se sospechó que mantenían un tenso vínculo.

La semana pasada, la modelo anunció que la complicada situación que mantenía desde hacía algún tiempo con Flor Vigna se había disipado tras una charla entre las dos que despejó las dudas de la cantante sobre su relación de ex con Luciano Castro, y recientemente contó cómo fue el intercambio.

La modelo visitó LAM junto a Tartu, con quien comenzarán a conducir Pasó en América, y aprovechó la ocasión para blanquear la situación con la ex de su ex. “No sé si empezar a decir quién llamó primero”, dijo Sabrina para que las cosas no escalen nuevamente.

Pero, según Rojas, la charla “empezó picante”. “Después logramos entendernos”, dijo la modelo, que confesó que todo duró “una hora y media”.

“Yo le tuve que explicar el por qué de un montón de cosas ella me explicó el porqué de otras que tal vez no me cerraban a mí y logramos entendernos”, concluyó.

La inesperada foto que subió Sabrina Rojas junto a Luciano Castro y sus hijos. (Foto: Instagram / rojassasi)

SABRINA ROJAS REVELÓ SI LE GUSTA CÓMO CANTA FLOR VIGNA Y QUÉ OPINA DE SUS CANCIONES

“¿Te gusta, Sabrina, cómo canta Flor Vigna?”, le preguntó Ángel De Brito sin filtros a la modelo, a lo que ella respondió: “Qué hermosa pregunta esa, la verdad”.

“Este último tema me encanta. Sí, este ’Puedo solita’. Para todas las mujeres, ´puedo solita´”, explicó inesperadamente Sabrina.

“Hacé el TikTok con Luciano”, le respondieron, a lo que ella aseguró: “Voy a hacer un TikTok con Luciano”.