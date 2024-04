Luego de no estar presente en los últimos cinco partidos del equipo por una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, Lionel Messi volvió a integrar la lista de concentrados del Inter Miami de cara al encuentro del sábado 6 de abril en el Chase Stadium de Fort Lauderdale ante Colorado Rapids por la fecha 7 de la MLS.

El club estadounidense dio a conocer la lista de convocados del entrenador Gerardo Martino y en ella figura el nombre del capitán y goleador del conjunto rosado. “Él está de regreso”, escribió el Inter con una foto de Messi de espaldas y los emojis de una casa y una cabra. “Mañana volvemos a casa para enfrentarnos a Colorado Rapids, conoce el equipo completo”, indicaron con la lista.

🏠🐐

We’re back home tomorrow to take on Colorado Rapids, find out the full squad: https://t.co/a2HrCLUqbh pic.twitter.com/9XeK47uWy3

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2024