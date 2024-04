Luego de que se terminara la amistad que había nacido entre Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi en Gran Hermano 2023, las participantes siguen protagonizando fuertes peleas en la casa.

Y esta no fue la excepción. Así fue el nuevo ida y vuelta entre las participantes en el reality de Telefe:

Catalina: -Aprovechamos para decir mandá la palabra “Juliana” al 9900.

Furia: -Ya te escuché, Cata. Envía la palabra “Catalina” al 9900.

Catalina: “Aprovechamos para decir mandá la palabra ‘Juliana’ al 9900″.

C: -¡Falluta! ¿Empezaste a decir Catalina? ¿Tanto miedo me tenés, nena?

F: -¡Te escuché! Me parece que la falluta es otra.

C: -¡No! Cuando alguien le compite, ¡va! Pero ahora no vas a poder.

F: -¡Está perfecto que alguien me compita! ¡Por fin alguien me compite! Por fin, tantos cag…

Furia: “Ya te escuché, Cata. Envía la palabra ‘Catalina’ al 9900.

C: -¡Mandá la palabra “Juliana” al 9009! Todos queremos lo mismo, hacelo.

F: -¡Por fin! Igual que la otra. Más traicionera… Se me colgaron de la mochila para poder llegar lejos. ¡Andá a hablar mal de mí, crota! Gente, envíen la palabra y ya.

¡Tremendo!

EMMA FULMINÓ A CATA GOROSTIDI EN GRAN HERMANO 2023: SU TREMENDO DESCARGO EN EL CONFESIONARIO

Es uno de los momentos más tensos desde que comenzó Gran Hermano 2023. Y luego de protagonizar una nueva pelea con Catalina Gorostidi, Emma Vich decidió fulminar a su compañera y fue letal al dar a conocer sus argumentos.

“Estoy harto de las ofensas de Catalina, estoy cansado. Estoy cansado de soportar las ofensas y la falta de respeto que tiene hacia mí y hacia Furia, que deschave el juego de Furia, que deschave mi juego, que les cuente a todos nuestros compañeros lo que hicimos, porque eso lo sabe de afuera”, comenzó diciendo Emmanuel en el confesionario.

Foto: Captura (Telefe)

“Lo viene y lo inculca a todos los compañeros acá adentro. Tiene como algo personal conmigo y siento que las disculpas que me pidió no fueron nunca sinceras. Siento que sigue pensando cosas horribles de mí y diciéndole a toda la gente cosas horribles de mí que no son ciertas”, agregó.

“Se mete con temas personales que no están buenos adentro del juego. Perdón, me pongo re nervioso. Nunca quise hacer una fulminante, pero excedió mis límites. Es insostenible la situación con Catalina acá en la casa con ella”, continuó.

Y cerró, visiblemente nervioso: “Creo que ninguna de las chicas que está en el cuarto con ella piensa realmente cosas feas de mí, o dice cosas feas de mí, que son inculcadas por Cata. Me hicieron de lado un montón de tiempo. Sé que con ella se divierten y se ríen de mí o de Furia, o de situaciones en la casa que no están buenas”.